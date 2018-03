Juro encerra com forte queda antes de decisão nos EUA O mercado futuro de juros registrou forte queda nas taxas hoje, embora o movimento não significa uma tendência para os próximos dias, já que os investidores aguardam a decisão sobre a taxa de juros norte-americana, que será divulgada ainda hoje pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, tradicionalmente o mais negociado, fechou o dia projetando taxa de 12,36% ao ano, ante taxa de 12,41% ao ano projetada no encerramento dos negócios ontem. A agenda hoje foi recheada de eventos importantes, aqui e no exterior, que podem ter influenciado a queda na taxa do DI. Mas o mercado quer ter alguma indicação por parte do Fed hoje, no comunicado que acompanha a decisão de política monetária, de como o BC americano está avaliando o cenário. E a partir dessa sinalização tentar montar um cenário. Os EUA divulgaram hoje a primeira estimativa do PIB no quarto trimestre, que apontou crescimento de 3,5%, ante estimativa de alta de 3%. Outros indicadores, no entanto, vieram na contramão do PIB. O de gastos (investimentos) no setor de construção, por exemplo, caiu 0,4% em dezembro, contrariando a previsão de que permaneceria estável. No Brasil, a Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostrou que a produção industrial teve, no quarto trimestre do ano passado, crescimento menor do que no terceiro, enquanto o faturamento e o emprego mantiveram-se estáveis.