Juro fecha em baixa, em dia de ajustes após Copom O mercado de juros brasileiro teve uma quinta-feira de ajustes nas taxas. Como a curva de juros não havia projetado inteiramente o corte de 0,5 ponto porcentual na Selic, definido ontem pelo Comitê de Política Monetária (Copom), hoje o mercado tinha muito a corrigir. E Esse movimento pôde ser observado no giro do contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2007, que somou ao longo da manhã 892 mil contratos. O placar divido do comitê, revelando que três dos oito integrantes votaram em uma redução de 0,25 ponto porcentual, no entanto, limitou a queda das taxas. Entre profissionais, é praticamente consenso que esse foi o último corte de meio ponto na Selic - o que reduziu o apetite dos players em manter posições doadoras. No fim do pregão, o contrato de DI com vencimento para janeiro de 2008 (o mais negociado) terminou a 12,74% ao ano, ante 12,87% ao ano de quarta-feira, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F).