Juro fecha em baixa na BM&F com melhora externa Hoje o mercado de juros brasileiro devolveu parte da alta verificada no dia anterior, motivado principalmente pelo desempenho positivo do mercado internacional. O Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008 - o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) - encerrou o dia projetando taxa de 13% ao ano, ante 12,98% de ontem. No mercado financeiro prevaleceu nesta quinta-feira a expectativa pela divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), amanhã, que pode contribuir para esclarecer as dúvidas deixadas pelos indicadores que saíram ao longo da semana. Após o susto com o resultado do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) mais alto que o esperado e com as indicações de redução de investimento produtivo, o mercado parece um pouco mais comedido nas avaliações sobre o rumo da inflação. Analistas têm defendido que a pressão dos preços dos alimentos sobre os índices de preço é passageira e, dessa forma, não haveria motivos para uma mudança drástica no rumo da política monetária. Ainda há dúvidas e, segundo operadores, os profissionais estão divididos sobre qual deve ser a postura do Comitê de Política Monetária (Copom) daqui para frente: manter o ritmo de corte de juros nas próximas reuniões, diante dos sinais de fraqueza econômica e baseando-se na idéia de que as pressões inflacionárias são passageiras, ou desacelerar o passo, precavendo-se de um eventual descompasso entre demanda e capacidade produtiva.