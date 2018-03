Juro fecha em baixa na BM&F e com volume reduzido O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais tradicional da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), fechou hoje em leve baixa. Este DI encerrou hoje projetando taxa de 12,41% ao ano, ante 12,42% ao ano do dia anterior. Os investidores deste mercado mantiveram-se na defensiva, sem tendência definida, totalmente atrelados ao cenário internacional. O volume de negócios na BM&F foi reduzido e as taxas oscilaram perto do nível do fechamento de ontem. O mercado operou em banho-maria, à espera de uma definição do clima no exterior, onde há forte expectativa pela reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e, em especial, pelo comunicado que anunciará a decisão sobre o rumo da taxa de juros básica dos EUA. Analistas esperam que o juro mantenha-se inalterado, mas o comunicado pode trazer alguma indicação sobre a avaliação do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) a respeito da economia do país.