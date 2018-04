Juro futuro abre em baixa com preocupação externa O cenário externo cauteloso e o leilão de títulos públicos prefixados limitam a queda das taxas futuras de juros no início dos negócios, com o contrato de depósito interfinanceiro (DI) mais negociado - com vencimento em janeiro de 2009 - projetando taxa de 11,58% ao ano, ante 11,56% ontem; e o DI para janeiro de 2010 estava estável a 11,45% ao ano na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Mas, na opinião de operadores consultados, há espaço para os juros voltarem a cair ao longo do dia. Os juros sofreram forte correção ontem, diante da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que reacendeu as preocupações com inflação e crescimento econômico nos EUA. Segundo alguns especialistas, foi expressivo o volume de investidores tomando contratos de DIs ontem na BM&F, com destaque para os estrangeiros. Mas, dizem, o movimento pode ser classificado como zeragem de posição, depois de muitos dias de baixas dessas taxas. "Nesses preços, o mercado não fica confortável em continuar carregando essas posições vendidas", explica um operador. Inflação brasileira O resultado da primeira do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de abril, mostrando deflação de 0,16%, ante projeções que variavam entre zero e 0,22%, foi considerada uma excelente notícia. Juntamente com a queda do dólar, os dados de inflação recentes respaldam o bom humor dos investidores. Esse ambiente só alimenta as especulações em torno do significado prático da mudança na diretoria de Política Monetária do Banco Central anunciada ontem, que permitiu o forte recuo das taxas futuras na BM&F até a divulgação da ata do FOMC.