Juro futuro abre em baixa na BM&F O mercado futuro de juros abriu com as projeções em queda na Bolsa de Mercadorias & Futuros, ainda repercutindo a decisão do Fed (banco central dos EUA) de ontem à tarde. A taxa do contrato de DI de janeiro de 2008 estava em 15,14% às 10h14, ante 15,24% do fechamento da véspera. ?Hoje é um dia atípico por ser fechamento do semestre e ter formação de ptax cambial. O sentimento generalizado é de melhora do cenário?, explicou um operador. A decisão do Fed de subir o juro para 5,25% ao ano seguida ao comunicado ontem tirou a nuvem ameaçadora que pairava sobre os mercados de todo o mundo, trazendo muita volatilidade. Não que os negócios devam ficar estáveis, mas os picos e vales das taxas provavelmente serão reduzidos nos próximos dias. Pelo menos até que outro obstáculo chegue às mesas de operação ou que os próximos indicadores dos Estados Unidos venham ruins o suficiente para mudar o cenário para os próximos meses. A euforia verificada desde ontem à tarde não se restringe aos juros ou ao mercado doméstico. Pela manhã, as bolsas asiáticas fecharam em alta, na onda do bom humor pós Fed. As bolsas européias também operam em alta, com ganhos superiores a 1%.