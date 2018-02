Juro futuro abre estável, de olho no cenário externo As taxas de juros abriram estáveis na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), nas projeções feitas a partir da negociação dos contratos futuros de DI (depósito interfinanceiro). O vencimento de janeiro de 2008, que é o mais negociado, projeta 16,64% ao ano, mesmo nível do fechamento ontem. O mercado de juros observa a melhora no cenário externo esta manhã. Os índices futuros do mercado de ações em Nova York apontam um dia positivo. Mas é prematuro dizer se esta melhora terá sustentação ao longo do dia. O petróleo, também em alta, é uma ameaça. Relatórios norte-americanos sobre petróleo serão divulgados às 11h30 e podem ter efeito sobre a commodity e os demais mercados. Os mercados continuarão "reféns" do payroll de sexta-feira (relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA) e, até lá, devem fechar operações curtas dentro do próprio dia, em compasso de espera. O mercado doméstico de juros não será exceção.