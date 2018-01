Juro futuro abre estável e cauteloso com cenário externo A taxa de juros no mercado futuro, projetada a partir dos contratos de depósito interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), apresenta-se estável no início do pregão hoje. O vencimento de janeiro de 2008, que é o mais negociado, estava em 12,93% ao ano às 10h15, mesmo nível do fechamento ontem. O comportamento do mercado internacional é que deve dar o tom aos negócios no mercado de juros hoje. Ontem, a queda das bolsas norte-americanas provocou um movimento de realização de lucros por aqui, especialmente nos contratos de DI de prazo longo. E, hoje, embora bolsas internacionais estejam operando mais perto da estabilidade (a do Japão, por exemplo, fechou em baixa de 0,19%, enquanto as européias registram ligeira baixa) e os índices futuros das bolsas norte-americanas registrem ligeira alta, operadores não descartam oscilações. Há uma série de indicadores relevantes sobre a economia norte-americana a serem divulgados a partir das 11h30 (encomenda de bens duráveis, dados de imóveis usados, além do pronunciamento do presidente do banco central americano, Ben Bernanke). E, dessa vez, o temor do mercado é que os indicadores mostrem fraqueza da economia dos EUA. Dessa forma, operadores acreditam que o mercado permanecerá cauteloso, monitorando a reação dos mercados internacionais. Por aqui, a expectativa em relação à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central parece que não tem força para provocar grandes movimentos. O mercado segue dividido sobre qual será a decisão sobre a taxa Selic a ser anunciada amanhã no final do dia. E, ao que parece, já se posicionou. "Tem gente grande dos dois lados, e não parece que haverá grandes mudanças até amanhã", diz um operador. As apostas se dividem entre uma redução de 0,25 ponto porcentual e 0,50 ponto porcentual da taxa básica, hoje em 13,75% ao ano.