Juro futuro abre estável, mas tendência é de leve queda As taxas de juros projetadas pelos contratos futuros de depósitos interfinanceiros (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) estão praticamente estáveis no início do pregão esta manhã. O vencimento de janeiro de 2008, o mais negociado, projeta taxa de 12,51% ao ano, no mesmo nível do fechamento dos negócios ontem à tarde. O ambiente no mercado de juros continua propício à queda das taxas. E, se não houver nenhuma surpresa no cenário internacional, é provável que os prêmios nos contratos se reduzam mais um pouco hoje, embora as taxas dos DIs (especialmente os vencimentos mais longos) já tenham atingido níveis bastante reduzidos, segundo operadores. "Hoje, nem mesmo o leilão de títulos prefixados (do Tesouro Nacional) deve fazer muito preço nesse mercado", diz um operador. O cenário de inflação baixa e atividade econômica fraca no País fica cada dia mais evidenciado, e favorece o mercado a vislumbrar a continuidade da queda da taxa Selic (juro básico da economia determinado pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central) em 2007. Na curva de juros, os preços ainda refletem um certo equilíbrio entre a possibilidade de o Copom reduzir o ritmo de corte de juros para 0,25 ponto porcentual e de haver novo corte de 0,5 ponto na reunião de janeiro. Hoje a taxa Selic em vigor é de 13,25% ao ano.