Juro futuro abre próximo da estabilidade na BM&F O mercado futuro de juros brasileiro abriu o dia próximo da estabilidade, com leve inclinação de baixa nas taxas dos contratos mais longos de depósito interfinanceiro (DI) futuro negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Às 10h27, o juro do DI de janeiro de 2008 (o mais negociado) estava em 14,39% ao ano, ante 14,40% do fechamento ontem. No dia após a decisão do banco central americano de fazer uma pausa na alta dos juros norte-americanos - mas com um comunicado que deixou a porta aberta para possibilidade de novas altas - os mercados internacionais ensaiam melhora. A única certeza que se tem é que os indicadores de inflação e de atividade na economia dos Estados Unidos terão de ser acompanhados de perto. E os próximos grandes dados de inflação, PPI (índice de preços ao produtor) e CPI (consumidor), só saem na semana que vem, respectivamente nos dias 15 e 16. Há avaliações divergentes neste momento. Existem temores de que o Fed (o BC dos EUA) tenha sido muito duro no aperto monetário antes, mas também receios de que pressões inflacionárias possam levá-lo a subir o juro mais adiante. Os indicadores daqui para a frente farão a diferença nas análises. Mas como a pausa era prevista pelos mercados e esta semana não há dados tão fortes a serem divulgados ainda, os mercados podem melhorar um pouco, segundo operadores. No Brasil, foi divulgado o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de julho, que subiu 0,17%, ante aumento de 0,67% em junho. O resultado veio dentro das previsões dos analistas do mercado (de 0,06% a 0,24%). A desaceleração dos IGPs está nas previsões e alivia expectativas para inflação de 2007, cujas projeções devem cair mais cedo ou mais tarde na pesquisa Focus.