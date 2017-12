Juro futuro avança, após índice de inflação dos EUA O contrato de juro para janeiro de 2008 (o mais negociado) fechou a quarta-feira em alta, projetando taxa de 14,46%, contra taxa de 14,45% de ontem. O mercado de juros abriu o dia em queda, ainda impulsionado pelo bom cenário econômico de ontem, mas o dado de inflação ao consumidor dos EUA (CPI), divulgado hoje, refreou a baixa dos juros. O índice de inflação veio em linha com as previsões, mas o núcleo subiu além das estimativas (0,3%, ante previsões de 0,2%). Assim, o CPI conteve a euforia vista ontem após o índice de inflação ao produtor (PPI), cujo núcleo ficou abaixo das expectativas, e a ata do Federal Reserve, entendida como um sinalizador de que o fim do ciclo de aperto monetário dos EUA estaria perto do fim. Agora, o mercado colocou em dúvida a tese mais otimista de ontem, de que o juro norte-americano chegaria a 5% na próxima reunião do banco central e pararia por aí.