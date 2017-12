Juro futuro avança, em reação a títulos dos EUA O contrato de juro para janeiro de 2008 (o mais negociado) fechou a terça-feira em baixa, projetando taxa de 14,56%, contra taxa de 14,56% de ontem. O mercado de juros já esboçava um leve viés de alta na abertura do dia. Mas foi a alta firme dos juros dos títulos do Tesouro dos EUA, invertendo a mão após a divulgação dos dados do Instituto para Gestão de Oferta (ISM), que levou as taxas de juros futuros a subirem mais decisivamente nos contratos de prazos longos, assim como o dólar. O índice de atividade dos gerentes de compras referente ao setor não-industrial (serviços) em abril subiu para 63, de 60,5 em março, surpreendendo os economistas, que previam recuo do índice para 59,0 em abril.