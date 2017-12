Juro futuro cai após leilão de títulos O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), fechou hoje com taxa de 14,95%, contra 15,03% do fechamento de ontem. Os juros futuros começaram o dia tendendo à estabilidade, mas, após o resultado do leilão de títulos prefixados do Tesouro, realizado hoje, reverteram o movimento e encerreram em queda. Da oferta total de 4,5 milhões de Letras do Tesouro Nacional (LTN), foram vendidos apenas 1,820 milhão do papel com vencimento em 1/1/2007, cujas taxas (máxima de 14,939% e média de 14,935%) ficaram dentro do consenso do mercado (14,93% e 14,95%). No entanto, não foram vendidas LTN com vencimentos em 1/1/2008 e 1/1/2009.