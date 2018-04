Juro futuro cai forte, mas aposta para Copom está mantida As taxas de juros estão em queda no mercado futuro esta manhã, movimento que é alimentado pela onda otimista que atingiu o mercado financeiro ontem e reforçado hoje com o resultado das vendas no varejo divulgado pelo IBGE. As vendas cresceram 0,4% em fevereiro, na comparação a janeiro, e aumentaram 9,4% em relação a fevereiro de 2006, o que pode confirmar que está um curso um processo de recuperação econômica. O resultado da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que ficou dentro das previsões dos analistas, também colabora hoje para um ambiente positivo no mercado de juros futuros. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), às 10h20, a taxa de juros projetada pelo contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) de janeiro de 2008 estava em 11,85% ao ano (fechou a 11,87% ontem). O DI de janeiro de 2009 projetava 11,42% ao ano (11,46% ontem no final da tarde). O otimismo de hoje, porém, vai na contramão de uma eventual corrida dos juros por uma aposta em um corte mais ousado do Banco Central na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que começa hoje e termina amanhã, com a decisão sobre o nível da taxa Selic (juro básico da economia brasileira, hoje em 12,75% ao ano). O mercado segue firme na previsão de que o Copom reduzirá o juro básico em apenas 0,25 ponto porcentual - tanto é que a reação positiva desta manhã não afetou os contratos de DIs curtos (o DI julho de 2007, o mais líquido dentre os curtos, sequer foi negociado até o momento). As perspectivas favoráveis atingem o médio prazo e, por isso, o contrato que mais recua neste momento é o DI janeiro de 2010, que tinha taxa de 11,23% ao ano, ante 11,28% ontem.