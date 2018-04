Juro futuro cai mais com Focus e decisão sobre dólar Os juros futuros seguem em queda forte, motivados pelo cenário internacional positivo e por algumas notícias locais que reforçam as boas perspectivas para a política monetária. Entre esses fatores, estão o resultado do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da semana encerrada no último dia 15, de 0,45%, abaixo das projeções, e o cenário benigno traçado pela pesquisa Focus, que mostrou recuo nas previsões de inflação, juros, dólar, e elevação nas de atividade. Profissionais também destacaram como um fator favorável à baixa taxas dos contratos de depósito interfinanceiro (DI) na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) a mudança de postura do Banco Central (BC), que informou na sexta-feira que não vai mais anunciar com antecedência a realização dos leilões de swap cambial reverso (equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro). Na opinião de especialistas, essa nova estratégia confirma que o BC está "incomodado" com a trajetória de queda do dólar, o que significaria "um argumento a mais" para a taxa Selic cair com mais força ou por um período mais prolongado. "Embora eu não acredite que o Copom (Comitê de Política Monetária) voltará a cortar o juro em 0,5 ponto porcentual este ano, tem gente no mercado apostando nisso", afirma um analista. 2008 Esse movimento no mercado de juros, segundo operadores, não está relacionado diretamente à reunião do Copom que começa amanhã e termina na quarta-feira. Isso porque o recuo dos juros está acontecendo em todos os vencimentos, e de forma mais intensa nos mais longos. A teoria mais vigorosa no mercado é, realmente, de que o juro pode continuar em baixa ao longo de 2008 - o que não está projetado ainda. Às 11h24, o DI mais tradicionalmente o mais negociado na BM&F - com vencimento em janeiro de 2009 tinha taxa de 11,45% ao ano (11,53% na sexta-feira) e o DI para janeiro de 2010 projetava taxa de 11,29% ao ano (11,38% na sexta-feira).