Juro futuro cai na abertura com IGP-M dentro do previsto O resultado do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) da segunda prévia de novembro, abaixo da mediana das expectativas, contribui para uma abertura em queda dos juros futuros nesta quarta-feira. O IGP-M registrou alta de 0,75%, ante 0,21% em igual período do mês de outubro, dentro das estimativas, que variavam entre 0,70% e 0,88%, e abaixo da mediana, de 0,80%. Entretanto, o resultado da inflação ainda é considerado elevado. E vale destacar que, ontem, os economistas haviam revisto para cima suas estimativas, depois que conheceram o resultado do IGP-10 de novembro, que superou as previsões. De todo modo, o fato de o IGP-M não ter surpreendido pode ser a deixa para o mercado retomar o bom humor. E, na opinião de operadores, pode até justificar uma consolidação da aposta em um corte de 0,5 ponto porcentual na taxa Selic na semana que vem, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. "A grande incerteza do mercado eram os resultados elevados dos IGPs e, com o IGP-M tranqüilo, há espaço para melhora do mercado", afirma um operador. Também foi citado por profissionais o encontro entre economistas e diretores do Banco Central ontem, no Rio. Embora não tenha havido sinalizações claras sobre qual será a decisão do Copom, os profissionais consideraram positivo o tom da conversa. E alguns chegaram a afirmar que, depois do encontro, a idéia de um corte de 0,5 ponto saiu fortalecida. "Na ausência de informações, prevalece o otimismo", afirma um operador. Às 10h06 na Bolsa de Mercadorias & Futuros, o contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) de janeiro de 2008 projetava taxa de 12,93% ao ano, ante fechamento ontem a 12,97% ao ano. O DI de janeiro de 2009, vencimento de menor liquidez, projetava taxa de 13,07% ao ano (13,11% ontem).