Juro futuro cai na BM&F e Bovespa tem queda de 0,64% As projeções dos juros a partir dos contratos futuros de DI (depósito interfinanceiro) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) estão em queda no pregão de hoje. Às 12h15, o vencimento de janeiro de 2008, que é o mais negociado, projetava taxa de 14,84% ao ano, na mínima do dia desde a abertura dos negócios pela manhã. Na sexta-feira, a taxa estava em 14,90% ao ano. Na Bolsa de Valores de São Paulo, no mesmo horário, o índice Ibovespa caía 0,64% a 35.122 pontos. A Bolsa paulista oscilou até este horário entre a mínima de -1,13% (34.950 pontos) e a máxima de 0,34% (35.469 pontos). O volume financeiro de duas horas de pregão está em R$ 938 milhões, projetando giro de R$ 2,73 bilhões para o final do dia. No câmbio, o dólar comercial subia 0,09%, a R$ 2,215. No pregão viva-voz da BM&F a moeda à vista recuava 0,05%, cotada a R$ 2,214.