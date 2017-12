Juro futuro cede, após bons índices de inflação O contrato de juro para janeiro de 2008 (o mais negociado) fechou a quarta-feira em queda, projetando taxa de 14,64%, contra taxa de 14,72% de ontem. O mercado de juros manteve-se disposto a continuar a melhora vista ontem, inclusive depois que as taxas dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries) inverteram a mão e passaram a subir bastante, no começo da tarde. O que parece ter ajudado bastante o mercado de juros na sua melhora foi a divulgação de dois índices de inflação, ambos primeiras prévias de abril e ambos excelentes. O IGP-M ficou em -0,43%, ante -0,09% no período anterior. É mais um sinal de perspectivas bastantes favoráveis para a inflação futura ao consumidor. O outro índice, o IPC-Fipe da primeira quadrissemana de abril, veio abaixo do piso esperado. Ficou em 0,03%, enquanto as estimativas variavam de 0,05% a 0,17%.