Juro futuro de longo prazo fica estável após eleições O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerrou o dia com taxa de 13,06% ao ano, estável em relação ao fechamento de sexta-feira. As declarações de integrantes do governo sugerindo uma postura mais desenvolvimentista deixaram algum desconforto para o investidor que mantinham posições doadoras nos contratos de longo prazo. No curto prazo, no entanto, parece assegurada no mercado a trajetória de queda da taxa Selic. Afinal, se já existia essa aposta, baseada em fatores técnicos, as especulações de que o governo adotará uma postura focada no crescimento só ampliam a expectativa de que a Selic vai cair. Prevalece a avaliação, entre operadores, de que dificilmente o governo abrirá mão de pontos essenciais da política econômica - por meio da qual foi possível alcançar a reeleição.