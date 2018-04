Juro futuro desaba com boas notícias internas e externas Os juros futuros voltaram a desabar, impulsionados por boas notícias no Brasil e no exterior. A principal delas, segundo operadores, foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de abril, que mostrou taxa inferior ao previsto, reforçando a aposta do mercado em uma queda mais forte da taxa Selic, em meio ponto porcentual, na reunião de junho do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Além disso, os ventos vindos do exterior também sopraram a favor, levando as taxas futuras a testarem novas mínimas, em um pregão de volume de negócios expressivo na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado hoje, fechou o dia com taxa de 11,57% ao ano, ante taxa de 11,61% ao ano no encerramento dos negócios ontem. A taxa do DI para janeiro de 2009 caiu a 10,91% ao ano, ante 11,01% ontem. O IPCA-15 registrou alta de 0,22%, bem abaixo do piso das estimativas, que variavam de 0,30% a 0,36%, e também abaixo do resultado de março, de 0,41%. Os números de inflação renovaram o fôlego do mercado de juros, que ameaçava viver um período de pouco entusiasmo, na expectativa pela ata do Copom, que sai na quinta-feira. Também alimentou a disposição do mercado em vender juros o clima positivo no exterior, diante do bom indicador de encomendas de bens duráveis de março nos EUA, que subiu 3,4%, para um nível ajustado sazonalmente de US$ 214,85 bilhões. O dado superou as projeções de economistas, que previam alta de 2,7%. Esse número, aliados ao bom noticiário corporativo internacional, levou o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, a superar, pela primeira vez na história, a marca dos 13 mil pontos.