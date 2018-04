Juro futuro desaba com chance de mais cortes na Selic A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a Selic para 12,5% ao ano com um placar dividido agradou aos investidores e as principais taxas de juros na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) desabaram. Há muito tempo "vendido" em juros, o viés de baixa deixado pelo Copom ontem à noite ampliou as possibilidades de ganho dos investidores e estimulou novas vendas. As taxas de juros derreteram, refletindo a aposta de que o ritmo de corte da Selic será acelerado já na reunião de junho. "O mercado reagiu como se o BC já tivesse cortado a Selic em 0,5 ponto", comentou um operador. Para se ter uma idéia do comportamento dos contratos de depósito interfinanceiro (DIs), o DI para janeiro de 2008 - que reflete a aposta para o rumo da taxa Selic ao final do ano - movimentou mais de 700 mil contratos hoje. A taxa desse contrato despencou de 11,83% para 11,61% ao ano. Já o DI para janeiro de 2009 fechou a 11,07% ao ano. No dia anterior, este mesmo DI terminou a 11,39%. O DI para janeiro de 2010 no fim do pregão tinha taxa de 10,89% ao ano (11,17% ontem). O movimento na curva de juros hoje é uma antecipação do que vai ser observado, provavelmente, nas projeções do mercado para as próximas taxas de juros da economia brasileira este ano.