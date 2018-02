Juro futuro diminui ritmo da queda após anúncio do Fed O anúncio da manutenção da taxa de juros pelo Fed em 5,25% ao ano levou os contratos futuros de juros a diminuírem a intensidade da queda hoje. Embora o banco central norte-americano tenha confirmado a maioria das expectativas, ao manter a taxa, no documento pós-reunião, o Fed informa que o risco de inflação persiste e que cada indicador divulgado daqui para a frente terá importância para determinar a necessidade ou não de retomada de aumento. O contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros, registrava, antes do anúncio do Fed (às 15h15), taxa de 14,45% ao ano, que foi para 14,47% ao ano logo depois e, por volta das 15h35, estava a 14,46% ao ano (ante 14,51% ao ano do fechamento de ontem). O DI janeiro/09 passou de 14,53% ao ano antes do anúncio para 14,58% ao ano logo depois, e estava a 14,56% ao ano às 15h35.