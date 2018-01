Juro futuro encerra em alta com realização de lucros O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerrou o dia com taxa de 12,92% ao ano. Na sexta-feira, este mesmo contrato projetava taxa de 12,90% ao ano. Segundo analistas, o movimento de realização de lucros no mercado de juros foi influenciado pelos indicadores que mostraram recuperação das vendas da indústria no terceiro trimestre e pelo IPC da Fipe, um pouco mais salgado do que o esperado. Mas operadores destacam que, apesar da pequena alta das taxas, a avaliação no mercado é que a tendência dos juros é de queda. Assim, ainda que alguns dados possam justificar uma correção, eles não alteram a aposta de que a taxa Selic será reduzida em 0,5 ponto porcentual. Essa expectativa de continuidade do ritmo de corte de juros foi explicitada hoje na pesquisa Focus, do Banco Central. As instituições ouvidas pelo BC reduziram de 13,50% para 13,25% a projeção para a taxa Selic ao final do ano. Aos poucos, dizem operadores, essa idéia será totalmente precificada na curva de juros. Ao longo da semana, outros indicadores importantes serão divulgados e podem, portanto, provocar mais alguma realização no mercado de juros. Os mais importantes serão a produção industrial do IBGE, referente a setembro, e o IPCA de outubro, que sai na sexta-feira.