Juro futuro encerra em baixa, a 14,59% O contrato de juro para janeiro de 2008 (o mais negociado) fechou a quinta-feira em queda, projetando taxa de 14,59%, contra taxa de 14,64% de ontem. O mercado de juros já começou o dia sob o impacto da alta das taxas dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries), com a do papel de 10 anos ultrapassando o patamar de 5% ao ano, o que não ocorria desde junho de 2002. Os juros dos contratos de DI futuro de prazos mais longos subiram na abertura, oscilaram durante parte da manhã e fecharam em baixa. A proximidade da reunião do Copom, já na semana que vem, ajuda a impedir uma piora. O imbróglio político interno continuou a ser monitorado pelas mesas e há rumores sobre o que poderia ser publicado pelas revistas semanais durante o feriado de Páscoa. Entretanto, esse receio não chegou a trazer muita pressão ao mercado.