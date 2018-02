Juro futuro encerra em baixa em dia de nova Selic Em dia de divulgação de nova taxa básica de juros da economia (Selic), com o fim da reunião de dois do Comitê de Política Monetária (Copom), os juros futuros fecharam em baixa. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), terminou projetando taxa de 14,22% ao ano. Ontem, este mesmo contrato encerrou a 14,25% ao ano. As apostas para a nova Selic, que deve ser anunciada esta noite, estão divididas. Segundo operadores, o volume de contratos negociados do DI com vencimento em janeiro de 2007 subiu esta manhã, o que indica que as apostas de corte de 0,5 ponto, para 14,25%, do juro básico cresceram. Ainda assim, a maioria dos investidores e analistas continua a acreditar que o corte será de apenas 0,25 ponto porcentual, com um possível novo corte de 0,25 ponto antes do fim do ano. Entre operadores, as previsões para a reunião de hoje continuaram se baseando, principalmente, no tom mais cauteloso da última ata, na qual o Copom sugere que, depois de cortes sucessivos, é hora de "maior parcimônia" na condução da política monetária.