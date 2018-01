Juro futuro encerra em forte baixa com cenário positivo O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), terminou o dia com taxa de 12,92% ao ano, bastante abaixo da taxa de 13,01% ao ano projetada no encerramento dos negócios ontem. Os juros futuros voltaram a cair hoje refletindo a percepção positiva do cenário econômico doméstico. As taxas dos DIs testaram novos pisos. Segundo operadores, as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmando seu compromisso com o rigor fiscal e com a atual política econômica, fizeram parte do pano de fundo. As declarações do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, em entrevista exclusiva ao Estado de S.Paulo, também contribuíram para reforçar o otimismo no mercado. Meirelles manteve um tom afinado com o do presidente. Segundo ele, boa parte dos resultados eleitorais que o presidente Lula acaba de colher é conseqüência da melhora do padrão de vida da população e está relacionada à derrubada da inflação.