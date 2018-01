Juro futuro encerra em queda, com alta em Bolsa de NY O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008, o mais líquido, fechou em baixa na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O DI para janeiro de 2008 terminou projetando juro de 15,49%, ante 15,64% de ontem. As projeções das taxas futuras de juros abriram "de lado", mas assim que as bolsas dos Estados Unidos entraram firmemente no terreno positivo os juros passaram a cair. Segundo operadores, o mercado de juros está mais leve desde que as turbulências mais fortes de meados de maio deixaram os investidores cautelosos. Posições foram reduzidas - inclusive pela perspectiva de negócios mais fracos durante a Copa do Mundo - e o mercado balança ao sabor dos ventos externos.