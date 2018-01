Juro futuro encerra estável após relatório de inflação Os juros futuros ensaiaram mais uma baixa nas taxas, mas terminaram o dia na estabilidade. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, tradicionalmente o mais negociado, fechou projetando taxa de 12,47% ao ano, a mesma projetada no encerramento dos negócios ontem. O relatório trimestral de inflação do Banco Central, divulgado hoje cedo, foi bem recebido pelo mercado de juros e forneceu a deixa inicial para uma manhã de queda nas taxas. O documento trouxe revisões, para baixo, em todas as projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2007, tanto no cenário de referência quanto no de mercado, comparativamente ao relatório anterior (de setembro). Por outro lado, dada a distância de três meses entre os dois relatórios - e conhecidos os índices de inflação, de atividade e as atas do Comitê de Política Monetária (Copom) do período - a revisão nas projeções era esperada e não foi suficiente para segurar os juros futuros em baixa.