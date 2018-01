Juro futuro fecha em alta à espera de índice de inflação O mercado brasileiro de juros manteve o bom desempenho provocado no dia anterior com o resultado do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), dentro do esperado. O ritmo de negócios ficou reduzido, devido ao feriado de Ações de Graças nos Estados Unidos. Porém, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008 fechou em leve alta, projetando taxa de 12,95% ao ano. No dia anterior, este mesmo contrato terminou a 12,94% ao ano. Segundo analistas, o mercado continua carregando dúvidas sobre qual será a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na próxima semana. Desde ontem, vem crescendo a aposta de que o Copom manterá o ritmo de corte de juros, ou seja, que a Selic será reduzida novamente em 0,5 ponto percentual. Hoje, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da semana até 22/11 reforçou essa percepção mais positiva sobre a inflação. A taxa subiu 0,31% , ante alta de 0,34% no anterior. Mas a grande expectativa agora é em relação ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), que sai amanhã.