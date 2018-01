Juro futuro fecha em alta após quatro baixas seguidas As principais taxas futuras de juros fecharam em alta hoje, com os investidores vendendo contratos de depósito interfinanceiro (DI) para embolsar os ganhos recentes. Nos últimos dias, os preços dos contratos haviam subido, com respectiva queda nas taxas de juros. Com a realização de lucros hoje, os preços dos DIs caíram, levando a uma alta nas taxas. O DI mais negociado, com vencimento em janeiro de 2009, registrou alta nos juros após quatro dias de baixas: terminou projetando taxa de 11,69% ao ano, ante 11,65% ao ano projetada no encerramento dos negócios ontem. O DI para janeiro de 2010 encerrou com taxa de 11,65% ao ano (contra 11,60% no dia anterior). O que deu impulso à correção nas taxas de juros na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15). A inflação dos 30 dias terminados em 15 de março foi de 0,41%, igual ao teto das expectativas dos analistas. Segundo operadores, o ajuste aconteceu em um dia de poucos negócios e não indica mudança no cenário de tranqüilidade que começou a se formar ao longo desta semana no mercado de juros.