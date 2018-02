Juro futuro fecha em alta com novo dado fraco nos EUA O mercado de juros voltou a ser afetado pelo clima de incertezas no exterior, diante dos indicadores de desaquecimento econômico nos EUA. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), terminou projetando taxa de 14,32% ao ano. Ontem, este mesmo contrato encerrou a 14,29% ao ano. O reajuste na taxa do DI aconteceu em reação aos dados divulgados hoje mostrando fraqueza da atividade norte-americana. Mas, dizem operadores, ainda é possível classificar a alta dos juros futuros iniciada ontem como realização de lucros. Hoje foi divulgado o indicador de encomendas de bens duráveis nos EUA, que caiu 2,4%, para um total ajustado sazonalmente de US$ 211,99 bilhões, em julho. A mediana das previsões de 23 economistas consultados era de queda de 1% em julho. Saíram também os números das vendas de imóveis residenciais novos nos EUA, que caíram 4,3%, mais do que a previsão, que era de uma queda de 2,7%. Os números norte-americanos alimentam o temor de que um desaquecimento forte da economia global tenha efeitos negativos sobre os países emergentes, com enfraquecimento do comércio exterior ou do fluxo financeiro.