Juro futuro fecha em alta com temor de inflação nos EUA As incertezas sobre o mercado internacional e o leilão de títulos públicos prefixados realizado hoje provocaram alta nas taxas de juro futuras. Foi o segundo dia seguido de elevação, após três dias de quedas - ontem, as taxas subiram após a divulgação de um documento em tom conservador do banco central norte-americano. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009, tradicionalmente o mais negociado, fechou com taxa de 11,59% ao ano, ante taxa de 11,56% ao ano projetada no encerramento dos negócios ontem. A taxa do DI para janeiro de 2008 subiu para 11,94%, contra 11,90% ontem. O mercado continua operando em cima das dúvidas a respeito do rumo da economia norte-americana. Ontem, a ata do BC americano reacendeu as preocupações com inflação e crescimento econômico nos EUA, o que provocou ajuste em todos os ativos. Investidores estrangeiros, por exemplo, venderam DIs diante do aumento do risco no exterior. Quando a oferta de contratos é maior que a demanda, seu preço cai, com conseqüente alta no juro. Hoje, não foi diferente. A alta dos preços dos bens importados pelos EUA, de 1,7% em março - refletindo o salto da energia e do gás natural e indicando pressões inflacionárias externas migrando para os EUA - estimulou novas vendas de DIs.