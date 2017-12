Juro futuro fecha em alta, influenciado por petróleo O contrato de juro para janeiro de 2008 (o mais negociado) fechou a segunda-feira em alta, projetando taxa de 14,84%, contra taxa de 14,65% de sexta-feira. A semana mais curta por causa do feriado de Páscoa não começou bem para o mercado de juros. O ambiente externo continua muito desconfortável, com os juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries) mantendo-se em patamares elevados. O petróleo foi outra variável com comportamento negativo hoje, com os contratos de maio na New York Mercantile Exchange subindo mais de 1%. No Brasil, o cenário político obrigou o mercado a contabilizar na planilha de riscos o crescimento de Garotinho na pesquisa do Datafolha, combinado com o recuo de Alckmin, quando as mesas trabalhavam com a idéia de avanço da candidatura tucana. O IPC-S da primeira semana de abril, mais alto que o teto das expectativas, apenas veio juntar-se aos motivos ruins para os juros subirem mais um pouco nesta segunda-feira nos ativos de prazos mais longos. E a pesquisa Focus - divulgada hoje pelo Banco Central -, considerada de neutra a positiva, não teve força contra o resto.