Juro futuro fecha em baixa com alta das Bolsas de NY O mercado futuro de juros registrou queda nas taxas hoje, uma melhora possível após o forte ajuste realizado nas taxas na semana passada. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, tradicionalmente o mais negociado, fechou hoje projetando taxa de 12,42% ao ano, ante taxa de 12,44% ao ano projetada no encerramento dos negócios na sexta-feira. Na segunda-feira da semana passada, a taxa era bem menor, de 12,36% ao ano. A ligeira queda nas taxas observada hoje foi possível também devido à recuperação das Bolsas de Nova York. Por volta das 16 horas (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,41% e o Nasdaq avançava 0,62%. Mas o mercado não arriscou muito, porque aguarda indicadores que podem definir a tendência em Wall Street. Ou seja, o mercado de juros deve continuar sensível ao comportamento do cenário internacional, que esta semana opera em compasso de espera pela decisão do banco central dos EUA sobre os juros do país (na quarta-feira) e ´pelo relatório de emprego norte-americano (na sexta-feira). Por aqui, o mercado aguarda também pela ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que sai na quinta-feira e deve explicar os motivos que justificaram a opção do comitê pelo corte de 0,25 ponto porcentual da taxa básica de juros (Selic).