Juro futuro fecha em baixa, com bom cenário para Selic O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerrou o dia com taxa de 13,06% ao ano, em baixa em relação à taxa de 13,11% projetada no encerramento dos negócios ontem. Segundo analistas, os juros recuaram hoje ainda refletindo o ambiente favorável à queda da taxa básica de juros (Selic). Embora tenha havido interpretações diferentes a respeito da ata do Comitê de Política Monetária (divulgada ontem), em relação à decisão sobre a Selic na próxima reunião, profissionais são unânimes em afirmar que o Banco Central acrescentou ao documento elementos positivos. Entre operadores, cresceu a avaliação de que há espaço para um novo corte de 0,5 ponto porcentual na taxa de juros, que iria para 13,25% ao ano.