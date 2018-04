Juro futuro fecha em baixa, com inflação em queda Os juros futuros de longo vencimento prosseguiram em queda hoje, dia de agenda fraca e liquidez reduzida. Segundo operadores, o mercado cedeu diante do resultado do Índice de Preços ao Consumidor semanal (IPC-S) e da pesquisa Focus, reafirmando o cenário de inflação em queda. A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009, tradicionalmente o mais negociado, caiu para 10,97% ao ano, ante juros de 10,98% ao ano projetados no encerramento dos negócios da sexta-feira. No DI para janeiro de 2010, a taxa cedeu a 10,78%, de 10,81% na sexta. O de janeiro de 2008, contudo, projetou taxa em alta, de 11,56% na semana passada para 11,58% hoje, com os investidores ajustando posições após a forte queda de sexta-feira. O IPC-S da semana encerrada em 22/4 mostrou desaceleração, de 0,45% para 0,38%, taxa abaixo da previsão dos analistas, de 0,40%. Também influenciou os juros futuros a pesquisa Focus, com as projeções do mercado para os principais indicadores econômicos brasileiros, que trouxe uma nova rodada de queda de inflação para 2007. A previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, a inflação oficial) deste ano caiu de 3,81% para 3,78%. O volume de negócios, porém, deve continuar limitado ao longo da semana por causa da expectativa em relação à ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que será divulgada na quinta-feira. A ata deve trazer indicações mais firmes sobre o rumo da política monetária. Na reunião, o BC reduziu, por 4 votos a 3, a taxa básica de juros da economia em 0,25 ponto porcentual, para 12,50% ao ano.