Juro futuro fecha em baixa na BM&F O contrato de depósito interfinanceiro (DI) mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o DI com vencimento em janeiro de 2008, fechou em baixa projetando taxa de 12,24% ao ano, ante 12,26% do dia anterior. Segundo operadores, o comportamento justifica-se pelo fato de os participantes do mercado continuarem apostando que o cenário externo permanece favorável. Hoje, por exemplo, os juros do Tesouro dos Estados Unidos operam em queda. Operadores afirmam que o ajuste dos juros hoje tem um caráter também técnico. Mas admitem que os participantes desse mercado acompanha a discussão a respeito do acerto da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), de desacelerar o passo no alívio monetário. Essa questão surgiu por causa da intensa queda do dólar nos últimos dias e, agora, dos baixos índices de inflação que começam a ser divulgados. Nesta quinta-feira, por exemplo, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) da primeira prévia de fevereiro subiu 0,11%, ante aumento de 0,32% em igual prévia em janeiro.