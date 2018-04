Juro futuro fecha em leve alta, já em clima de feriado O clima tornou-se mais morno hoje no mercado futuro de juros, já refletindo a proximidade do feriado de Sexta-feira da Paixão no Brasil - justamente no dia em que será divulgado o principal indicador da semana nos Estados Unidos, o payroll (dado oficial de trabalho). As principais taxas na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) fecharam estáveis ou em leve alta. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009 - tradicionalmente o mais negociado - terminou a 11,60% ao ano, ante 11,58% de ontem. Já o DI para janeiro de 2010 encerrou projetando taxa de 11,49% ao ano (estável em relação ao dia anterior). Esse ambiente mais morno não significa, no entanto, mudança no cenário. Segundo operadores, o clima continua sendo de otimismo com o Brasil - embora ainda haja apreensão com o exterior - e, a cada dia, os indicadores têm reafirmado essa percepção favorável da economia local. Foi o caso, segundo operadores, da produção industrial de fevereiro, divulgada mais cedo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Embora o resultado tenha vindo abaixo das projeções - houve crescimento de 0,30%, enquanto a expectativa era de 0,47% -, ele corroborou o cenário de recuperação, ainda que lenta, da economia, o que está amplamente precificado.