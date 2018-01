Juro futuro fecha em leve alta, pouco afetado pela Ásia As projeções das taxas de juros fecharam em leve alta na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O contrato de depósito interfinanceiro (DI) de janeiro de 2008, o mais negociado, encerrou o pregão a 12,47% ao ano, ante taxa de 12,43% ao ano ontem. O DI de janeiro de 2009 fechou a 12,42% (12,39% ao ano ontem). O segmento de juros foi o menos afetado do mercado doméstico pelas notícias ruins vindas do exterior - controle de capitais na Tailândia e PPI (inflação ao produtor, na sigla em inglês) mais alto do que as expectativas nos EUA. A Tailândia teve mais efeito na abertura dos negócios, mas este acabou por ser diluir. O PPI também foi o contrário de uma boa nova, mas tampouco impediu os juros futuros de rumarem para próximo da estabilidade até o final da manhã. A tendência dos juros internos continua sendo de queda, porque a inflação mantém-se comportada; os agentes privados estão corrigindo para baixo suas expectativas do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2007; a fragilidade do Brasil a choques externos diminuiu e a percepção de que a economia dos EUA fará um pouso suave é predominante.