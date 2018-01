Juro futuro fecha em queda, com recompra de títulos O mercado de juros manteve-se tranqüilo nesta sexta-feira, com taxas do depósito interfinanceiro (DI) futuro em queda ante os fechamentos anteriores e ajustes para o dia. O comportamento positivo ainda é reflexo sobretudo da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada ontem, que mostrou um Banco Central não alarmista em relação ao cenário externo. Próximo ao encerramento dos negócios, o DI com vencimento para janeiro de 2008 (o mais negociado) acelerou o ritmo de baixa, coincidindo com o anúncio do secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, do resultado da recompra de títulos em dólar e euros num total de US$ 1,1 bilhão, abaixo da oferta de até US$ 4 bilhões. Kawall informou que a liquidação da operação será feita no próximo dia 19. Segundo ele, foi identificado que a demanda de venda dos títulos para o Tesouro ficou abaixo do que se imaginava.