Juro futuro fecha em queda, mas muito acima da mínima Os juros futuros caíram nesta segunda-feira. A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) de janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), fechou em 15,72% ao ano, contra os 15,74% de sexta-feira. O mercado de juros continua movendo-se ao sabor do cenário externo. Hoje começou o dia melhor, com taxas em queda ante o fechamento de sexta-feira, e ganhando o reforço positivo do anúncio do Tesouro de recompra de títulos da dívida externa denominados em dólar e euros. Na mínima do dia, o contrato de janeiro de 2008 foi a 15,60% Porém, quando o mercado externo inclinou-se negativamente, à espera do índice de atividade do setor de serviços dos EUA e depois de confirmar seus receios ante os índices de preços dentro do indicador, os juros devolveram parte da melhora registrada mais cedo.