Juro futuro fecha quase estável na BM&F As principais taxas de juros fecharam hoje quase estáveis na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). A quinta-feira que antecede o feriado de Sexta-feira da Paixão teve um clima ameno, diferente do que previam profissionais. Em vez de cautela por causa da espera pelo número de vagas criadas nos Estados Unidos amanhã - quando o mercado local não estará aberto para reagir ao indicador -, prevaleceu nos negócios o bom humor, justificado pelo dia positivo vivido no exterior e pelas afirmações do Fundo Monetário Internacional (FMI), consideradas favoráveis ao Brasil. O vice-diretor de pesquisa do FMI, Charles Collyns, afirmou que o País não é tão sensível a uma intensa desaceleração da economia norte-americana, apesar de a América Latina ser uma região que sofreria impacto elevado pela perda de velocidade dos EUA. Essa declaração ajudou na queda do dólar e do risco País. E, por isso contribuiu para o leve recuo dos juros futuros - que vivem um pregão de volume modesto. A exceção é o depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em julho de 2007, que voltou a registrar forte movimento no número de contratos, por causa do efeito Frei Galvão. O contrato de DI para julho de 2007 encerrou com quase 400 mil contratos e taxa de 12,26% ao ano (12,30% de ontem); o DI para janeiro de 2009 terminou a 11,59% ao ano, ante 11,60% do dia anterior e 64.748 contratos; o DI para janeiro de 2010 fechou a 11,50% ao ano (11,49%) e com 57 mil contratos.