Juro futuro fica estável, com comunicado do BC dos EUA A taxa de juros do contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 (o mais negociado) fechou estável nesta quarta-feira, em 14,67%. O contrato, negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), embute as projeções dos juros básicos da economia para os próximos meses. O dia foi de expectativa pela reunião do Federal Reserve, o banco central dos EUA. O comitê de mercado aberto do Fed elevou os juros do país de 4,75% para 5% ao ano, dentro do esperado pelos mercados. Mas o comunicado divulgado ao final da reunião foi interpretado como um sinal de que o aperto monetário no país poderá ter continuidade.