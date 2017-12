Juro futuro fica quase estável O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), fechou em 14,707% hoje, contra 14,700% do fechamento de ontem. O mercado futuro de juros operou atento ao leilão de Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B, papéis atrelados ao IPCA) e também manteve o clima de expectativa pela reunião, amanhã, do comitê de mercado aberto do Federal Reserve (banco central norte-americano), que define a taxa de juros de curto prazo dos EUA.