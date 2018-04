Juro futuro mantém queda com dados favoráveis nos EUA Os juros mantiveram-se em queda desde o início do pregão até o seu fechamento, com os investidores esbanjando otimismo. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) - tradicionalmente o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) - para janeiro de 2009 terminou com taxa de 11,44% ao ano, ante 11,46% ontem; o DI para janeiro de 2010 encerrou a 11,23% ao ano (11,28% do dia anterior) O índice de preços ao consumidor norte-americano (CPI, na sigla em inglês), o dado mais esperado do dia, veio melhor do que o esperado. Com isso, o mercado manteve o tom positivo dos últimos dias. Porém, o clima favorável ainda não fez os investidores a mudarem sua previsão de que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzirá o juro em 0,25 ponto porcentual na reunião que termina amanhã. Mas alimenta apostas mais otimistas no médio e longo prazos. Tanto o CPI quanto o número de construções iniciadas - este último também divulgado hoje - agradaram por amenizar as preocupações dos investidores com a inflação dos EUA. O índice de preços ao consumidor norte-americano subiu 0,6% em março, como era previsto, e o núcleo (que exclui os preços de energia e alimentos) avançou apenas 0,1%, abaixo das estimativas de alta de 0,2%. Já o número de obras de imóveis residenciais iniciadas avançou 0,8% no mês passado, contra estimativa de queda de 1,6%; e o ganho médio semanal caiu 0,1%. No noticiário interno, mereceu atenção o resultado das vendas no varejo de fevereiro, medidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostraram vigor. Houve crescimento de 0,40% em fevereiro ante janeiro, dentro das apostas. Na comparação com fevereiro de 2007, as vendas cresceram 9,4%.