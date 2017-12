Juro futuro para janeiro de 2008 abre estável, a 14,67% O contrato de depósito interfinanceiro (DI) de janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), abriu hoje com taxa de 14,67% ao ano, estável no dia. Às 10h02m, a taxa havia subido para 14,70%. O mercado de juros move-se hoje na expectativa do leilão de títulos prefixados, que já ontem à noite mexia com as taxas do DI futuro no pregão eletrônico, depois que o Tesouro Nacional anunciou as características da operação. Ao contrário do que chegou a pensar uma corrente do mercado, os volumes não foram reduzidos e repetem os da semana passada, também grandes (porque os vencimentos de títulos em maio somam R$ 30,8 bilhões). No leilão de hoje serão ofertados 7 milhões de LTN de três vencimentos e 600 mil NTN-F de dois vencimentos.