Juro futuro para janeiro de 2008 tem taxa de 15,01% O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) registra taxa de 15,01% nesta manhã, com alta de 0,60%. Os juros futuros começaram a segunda-feira mantendo a defensiva, sempre em função do cenário internacional. Os futuros das Bolsas em NY apontam abertura em queda e apesar de os juros dos títulos do Tesouro americano estarem em baixa ante os fechamentos anteriores, já desaceleram essa baixa. Os contratos futuros de petróleo para junho também recuam, mas o receio da inflação norte-americana não sai da cabeça dos investidores. Como a semana é pesada em termos de eventos que poderão sinalizar o comportamento da inflação e o rumo da política monetária nos EUA, não há refresco para os ativos. O presidente do Federal Reserve (banco central americano), Ben Bernanke, fala amanhã e quinta-feira e os dois mais importantes indicadores de inflação nos EUA estão na boca do forno (inflação no atacado, amanhã, e inflação no varejo na quarta). Amanhã será divulgado também o resultado da produção industrial de abril nos EUA e o nível da capacidade instalada. Enquanto esta bateria de eventos e indicadores não tiver sido totalmente conhecida, vai ser difícil os mercados internacionais escaparem do cenário de volatilidade e o mercado doméstico ficará refém desses movimentos.