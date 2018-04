Juro futuro pode recuar mais com IPC-S e Focus As principais taxas de juros na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) abriram em baixa, em reação ao resultado do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) e à pesquisa Focus. O dia promete ter pouca liquidez, como é típico no primeiro pregão da semana. Mas, mesmo assim, operadores enxergam espaço para algum recuo nas taxas dos contratos de depósito interfinanceiro (DI). Às 10h06, o DI tradicionalmente mais negociado na BM&F - com vencimento em janeiro de 2009 - tinha taxa de 10,96% ao ano, ante 10,98% na sexta-feira. O DI para janeiro de 2010 projetava taxa de 10,76% ao ano (10,81% na sexta). O IPC-S da semana encerrada no último dia 22 mostrou desaceleração, de 0,45% para 0,38%, abaixo das projeções. Já a pesquisa Focus trouxe uma nova rodada de baixa das estimativas de inflação para 2007. As apostas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado pelo governo para balizar a meta inflacionária, deste ano caíram de 3,81% para 3,78%. Também houve recuo nas projeções do mercado para o Índice Geral de Preços - disponibilidade Interna (IGP-DI) em 2007, de 3,84% para 3,68%, e do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), de 3,91% para 3,82%. Por fim, a Focus mostrou recuo da estimativa do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) deste ano, de 3,72% para 3,54%. O cenário de inflação sob controle e a sinalização deixada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na última reunião, por meio do placar dividido (por 4 votos a 3 a Selic foi reduzida para 12,5% ao ano), mantêm o mercado de juros otimista em relação à aceleração do ritmo de corte da taxa Selic. Essa aposta ainda não se refletiu nas projeções do mercado: a pesquisa Focus continua mostrando como mediana das previsões a Selic em 11,25% ao final do ano. De todo modo, os juros futuros seguem reduzindo os prêmios embutidos nos contratos. A divulgação da ata do Copom, na quinta-feira, será importante para o mercado ajustar o cenário para a política monetária no médio prazo. Entre analistas, é praticamente consenso que o juro deverá ser reduzido em 0,5 ponto porcentual na reunião de junho. De todo modo, há analistas prevendo uma ata mais conservadora do que o mercado tem projetado.