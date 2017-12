Juro futuro recua, acompanhando títulos dos EUA O contrato de juro para janeiro de 2008 (o mais negociado) fechou a terça-feira em queda, projetando taxa de 14,72%, contra taxa de 14,84% de ontem. A queda funciona para devolver exageros das altas de dois dias seguidos. Entretanto, a atenção está voltada para o cenário externo, com monitoramento de perto dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries), com taxas também em queda. As bolsas em Nova York também operam no negativo e o petróleo está volátil, o que também contribuiu para o cenário de hoje. O mercado de juros aproveitou o espaço de alívio - e a queda do dólar ajuda - mas não abandonou a cautela.