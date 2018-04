Juro futuro recua com dado de trabalho nos EUA A reação positiva do mercado internacional ao resultado do total de vagas criadas nos Estados Unidos, divulgado na sexta-feira passada, permite uma abertura positiva aos juros na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). As principais taxas abriram em baixas expressivas, refletindo a redução das preocupações dos investidores internacionais com o risco de recessão nos EUA. Às 10h23, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2009 - tradicionalmente o mais negociado na BM&F - projetava taxa de 11,55%, ante 11,59% do fechamento de quinta-feira (sexta-feira passada o mercado não abriu). Já o DI para janeiro de 2010 tinha taxa de 11,44%, de 11,49% na quinta. O número de novos postos de trabalho subiu 180 mil em março, superando as expectativas, de aumento de 142 mil. A taxa de desemprego caiu para 4,4% em março, de 4,5% em fevereiro, enquanto os economistas previam manutenção da taxa. Em Wall Street, os índices futuros das bolsas de valores operam em alta, contagiando o humor dos demais segmentos de negócios. O Risco Brasil, que mede o grau de desconfiança dos investidores no País, por exemplo, registra queda significativa, de oito pontos para 156 pontos base. Agenda Como a agenda do dia é fraca e alguns mercados seguem fechados, em comemoração ao feriado de Páscoa, espera-se que o pregão hoje seja marcado por pouca volatilidade e volume de negócios reduzido. Internamente, a segunda-feira começou com vários indicadores positivos. Mas que, na opinião de operadores, não devem ser determinantes para o rumo dos mercados, por não serem considerados surpreendentes. De toda forma, merece destaque a pesquisa Focus que, finalmente, trouxe o ajuste maior esperado nas projeções para o crescimento da economia brasileira, a partir da nova metodologia de cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A expansão do PIB para 2007 subiu de 3,51% para 3,90% e, para 2008, de 3,60% para 3,90%. Já o avanço da produção industrial foi corrigida para baixo, de 4% para 3,88% no caso de 2007 e de 4,50% para 4,35% em 2008.